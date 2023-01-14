Turkcell'den 63,3 milyon kilowatt saatlik enerji tasarrufu

2022 yılında 63,3 milyon kilowatt saatten fazla enerji tasarrufu sağlayan operatör, bir önceki yıla göre toplam enerji tüketimini yüzde 3,4 oranında azaltmayı da başardı.

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden Turkcell, iş süreçlerinin her aşamasında enerji tasarrufuna yönelik uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Böylece hem Türkiye'nin enerji giderlerinin azalmasına hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayan operatör, şebeke altyapısındaki birçok odakta uyguladığı enerji verimliliği çalışmaları ve alternatif enerji yatırımları sayesinde 2022 yılı boyunca 63,3 milyon kilowatt saatten fazla enerji tasarrufu sağladı. Yapılan açıklamaya göre, operatörün verimlilik yaklaşımıyla elde edilen tasarruf miktarı, 23 binden fazla hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geliyor. Bu sayede operatör, büyüyen altyapısıyla birlikte artan ihtiyaçlarına rağmen 2022 yılında tükettiği toplam enerji miktarını 2021'deki seviyenin bile yüzde 3,4 oranında altında gerçekleştirmeyi başardı.

“Yenilenebilir enerji çözümlerine odaklanarak verimlilik artışını yükseltiyoruz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Her açıdan sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine özen gösteren bir şirket olarak baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretiyoruz. Enerji tüketiminin azalması, ülke kaynaklarının ve çevrenin de korunması demek. Bu bilinçle tüketimi azaltmanın yanında enerji üretiminin doğa dostu yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için 2022 yılında yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı katlayarak arttırdık” diye konuştu.

Turkcell'in yenilenebilir enerji çerçevesinde kendi ihtiyacını karşılayan solar baz istasyonlarına yönelik çalışmalarına da değinen Sezgin, “Operatör olarak ülkemizin enerji alanındaki kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji çözümlerini kullanıyor ve bu alandaki kapasitemizi her geçen yıl arttırıyoruz. Bu amaçla baz istasyonlarının yanında kurduğumuz ve ‘Greensite' olarak adlandırdığımız solar panel çözümlerini 2022'de hızlandırdık. Bu çözüm sayesinde baz istasyonlarının ihtiyacı olan enerjiyi, yapay zeka destekli teknolojiyle güneş enerjisinden karşılayabiliyoruz. 2022 yılında 500'den fazla baz istasyonunda bu güneş panelleri çözümünü hayata geçirdik. Güneş enerjisi eksenli yatırımlarımızı bir önceki yılın kurulu gücüne göre üç kattan fazla arttırarak 1,4 MW‘a çıkardık. Bu çözümle hem elektrik şebekesinden kullandığımız enerji miktarını azaltıyor hem de baz istasyonlarımızın servis sürekliliğini arttırarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı bu yatırımlara, 2023 yılında da hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Sezgin ayrıca şebekedeki enerji tüketimlerinin uzaktan takibi ve kontrolünün, tamamen operatör mühendislerinin yerli imkanlarla geliştirdiği enerji yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, geliştirilen yapay zeka uygulamasıyla enerji yönetiminde verimliliğe büyük katkı sağlandığına dikkat çekti.

Hedef 2025'e kadar enerji ihtiyacının yarısını güneşten karşılamak

Yapılan açıklamaya göre operatör, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yönetim sistemleriyle güçlendirdiği enerji yönetim sürecinin uluslararası standartlarda akreditasyonunu sürdürmek için 2018 yılından bu yana ISO 50001 sertifikası sahipliğini koruyor. Türkiye'de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına sahip ilk mobil operatörlerden olan Turkcell, ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı ve 2050 yılına kadar da ‘net sıfır' şirket olmayı paydaşlarına taahhüt ediyor.

Bu hedefler doğrultusunda yatırımlarına başlayan ve 2025 yılı sonuna kadar 300 MW solar enerji santrali kurulu gücüne ulaşmayı planlarına dahil eden operatör, yaptığı bu çevreci yatırımlarla halihazırdaki enerji ihtiyacının yarısını solar enerji santrallerinden karşılayacak kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.