Turkcell'den çalışanların kariyer yolculuklarına akademik destek

İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarıyla Turkcell Akademi arasında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, operatör çalışanlarına 5 üniversitede farklı yüksek lisans ve doktora programları sunulacak.

Turkcell, Turkcell Akademi ile Türkiye'ye değer katacak büyük projelere imza atmaya ve üniversitelerle iş birliklerine devam ediyor. Bu kapsamda yine bir ilke imza atan Turkcell Akademi; İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile farklı alanlara yönelik gerçekleştirdiği akademik iş birliklerine Yıldız Teknik Üniversitesi'ni de dahil etti.

Sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan projeler kapsamında, üniversitelerdeki uzun soluklu programlara operatör çalışanlarını dahil etmek, çalışanların bilgi birikimini de üniversite öğrencilerine aktarmak amacıyla karşılıklı çalışmalar yürütülüyor. Üniversite ve Turkcell Akademi iş birlikleriyle Türkiye'de nitelikli iş gücünün arttırılması, geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi, çalışan yeteneklerinin geliştirilmesi ve gençlerin kariyer yolculuklarında desteklenmesi hedefleniyor.

Programlarda, operatör çalışanlarının kariyer yolculuklarını destekleyecek akredite yüksek lisans ve liderlik programları sunulacak.

Üniversitelerle gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili açıklamada bulunan Turkcell İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, “Biz şirketimizde; çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmak, gelişim programlarıyla onları desteklemek için pek çok farklı kurumla sektörde de öncü olan programları hayata geçiriyoruz. Akademi olarak, insan ve gelecek odağımızda hayatlarına dokunduğumuz bireylerin gelişimini sağlayarak Turkcell Ekosistemine, topluma ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek için değer katan yenilikçi çözümler sunmayı kendimize vizyon ediniyoruz. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri çalışma arkadaşlarımızın gelişiminde önemli bir rol oynuyor” dedi.

Yapılan iş birlikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Tezsiz Yüksek Lisans programları sunulacak

Operatör ve Yıldız Teknik Üniversitesi'yle yapılan iş birliği, Turkcell İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen törenle hayata geçirildi. Anlaşma kapsamında operatör çalışanlarına özel İşletme Yönetimi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yer alıyor. Gerekli değerlendirme kriterlerini sağlayan operatör çalışanları, 2022 güz döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen İşletme Yönetimi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başlayacak. Bu programlar kapsamında operatör çalışanları, 2 dönem yoğunlaştırılmış eğitim içeriği ile kurumsal hayatın oluşturduğu bilgi birikimini akademik bilgilerle birleştirerek kariyer yolculuklarına katkı sağlayacak.

Operatör ve üniversite arasındaki iş birliği kapsamında Turkcell çalışanları İşletme Yöneticiliği alanında açılan yüksek lisans programında yeteneklerini geliştirirken, üniversite akademisyenlerinin eğitim verecekleri ‘Future of Leadership' programı kapsamında da liderlik yeteneklerinin gelişimine de katkı sağlıyorlar.

Yine karşılıklı fayda ekosistemi oluşturulması adına, alanında Uzman Turkcell çalışanlarından oluşan gönüllü eğitmenler de üniversitede gerçekleşen müfredat derslerine konuk eğitmen olarak katılarak, öğrencilere kurumsal hayattaki gerçek deneyimlerini aktarıyor. Dersler öğrencilerin kariyer yolcuklarına hazırlanmalarına destek sağlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siber Güvenlik, İşletme, Yön. Bil. Sistemleri Lisans ve Doktora imkanı

Turkcell ve Bahçeşehir Üniversitesi arasındaki anlaşma, operatör çalışanlarına özel Siber Güvenlik, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi alanlarda Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları yapma imkanı sağlıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Ekonomisi imkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde ise çalışanlara özel Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programları sunuluyor. Gerekli değerlendirme kriterlerini sağlayanlar, 2022 bahar döneminde İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yürütülen Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans programına başlamıştı. Yeni dönemde, üniversite ile gerçekleştirilen yeni bir iş birliği kapsamında operatör çalışanları Mühendislik Yönetimi programı ile yeni bir eğitim dönemine başladı. 2 dönem yoğunlaştırılmış eğitim alacak Turkcell'liler, kurumsal deneyimlerini akademik bilgilerle güçlendirerek kariyer yolculuklarını sürdürecek.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi & Turkcell iş birliği

Anlaşma kapsamında üniversitenin sunduğu programın kriterlerini karşılayan operatör çalışanları, 2022 güz döneminde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin gerçekleştireceği İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programına başlayacak. Program kapsamında çalışanlardan 2 dönem yoğunlaştırılmış eğitim içeriğiyle birlikte 1 dönem de akademik proje hazırlamaları beklenecek.