Turkcell'den çalışanlarına GSMA 'Sürdürülebilir İş Geliştirme' eğitimi

Turkcell, telekomünikasyon alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından GSMA Mobil Dünya Birliği'nin 'Mobil Sektöründe Sürdürülebilir İş Geliştirme' eğitimini çalışanlarına veren ilk telekom operatörü olduğunu açıkladı.

Turkcell, Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) İleri Eğitim Programı kapsamında sunduğu 2Mobil Sektörde Sürdürülebilir İş Geliştirme' online eğitimini çalışanlarına sunan ilk telekom operatörü olduğunu duyurdu. Turkcell Akademi ve GSMA tarafından ortaklaşa tasarlanarak uygulamaya konulan eğitim, operatör çalışanlarına, farklı uygulama ve düzenlemelerin mobil tüketiciler üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

GSMA'nın 25 kişilik yönetim kurulunda yer alan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iş birliği ve eğitimlerin operatörün sürdürülebilirlik projelerinin temel araçları olduğunu belirterek, ‘'GSMA programının mobil sektöründe Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık oluşturacağına inanıyorum" dedi.

Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ‘'Tüm dünyanın pandemi kısıtlamalarından çıkmaya ve yeni çalışma süreçlerini planlamaya başladığı dönemde, mobil operatörler sürdürülebilir bir düzelmede kilit rol oynayacak şekilde konumlandırıldı. Bu eğitim çalışma arkadaşlarımıza yeni beceriler kazandırırken, sadece toplum ve çevre için değil, günümüz dünyasında iş yapış şekilleri açısından da farklı bir bakış açısı kazandırıyor''.

Verilen bilgiye göre, operatörün çalışanları, GSMA'nın eğitim aracılığıyla sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl çalışacakları, nasıl stratejiler belirleyecekleri ve dünyanın dört bir yanından en iyi uygulamaları nasıl hayata geçirecekleri konusunda bilgi edindi. Operatörün çalışanları bundan böyle de sürdürülebilirlik konusunda, sorunlarının üstesinden gelmenin somut yollarını belirlemek, test etmek ve uygulamak için GSMA sertifika programını takip etmeyi sürdürecek.