Turkcell'den 'Çocuk' paketleri

Turkcell, sunduğu Turkcell Çocuk paketleriyle 7-15 yaş arasındaki çocukların güvenli bir şekilde internette gezinmelerini ve arama yapmalarını sağlarken, ebeveynlerin güvenlik endişelerine tek çatı altında çözümler üretiyor. Ebeveynlere çocukların kullanımlarını yönetebilecekleri özellikler sunan Çocuk paketleri sayesinde çocuklar, daha güvenli bir dünyada interneti kullanabiliyor.

Ebeveynlerin ihtiyaçları ön planda tutuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre çocuk paketleri kapsamında çocuklara özel paketler, operatör tarafından ebeveynlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve onlara uygun çözümler bir araya getirilerek kullanıcılara sunuldu. Paketler; ebeveynlerin çocuklarının telefonla geçireceği zamanı kısıtlayabileceği ‘Zaman Yönetimi', çocuklarının arama veya aranmalarını yönetebileceği ‘Çocuğum Güvende', çocuğum nerede endişesini ortadan kaldıracak ‘BiP Konum Takip', fatura aşımının önüne geçen ‘Aşımsız Tarife', istenmeyen reklamlara maruz kalmasını engelleyen ‘Reklam Engelleme Servisi' özellikleri ile avantajlar sağlıyor. Bu ayrıcalıklar Dijital Operatör uygulaması üzerinden kolaylıkla yönetilerek ebeveynlere hem güvenli hem de verimli bir deneyim sunuluyor.

Güvenlik ve kontrol endişelerine etkili çözüm

Çocuk paketlerinde ücretsiz sunulan ‘Zaman Yönetimi' özelliği sayesinde ebeveynler, çocukların hatlarının arama ve internet kullanımını hafta içi ve hafta sonu günleri için ayrı ayrı dörder saatlik zaman dilimlerinden istediğini seçerek yönetebiliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının başlattığı veya onlara gelen aramalar için numara bazında kısıtlama da yapabiliyor. Belirli bir saat dilimi için tüm aramalar engellenebiliyor ya da bütün aramalara izin verilebiliyor. Böylece çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurulmasının önüne geçiliyor.

Çocuk paketlerinden yeni hat alımı ve numara taşımanın yanı sıra mevcut Turkcell kullanıcıları da faydalanabiliyor. Paketleri satın almak için MERNİS sorgulama yöntemiyle ebeveyn-çocuk ilişkisinin kurulması ve sonrasında yaş kriterlerinin sağlanması yeterli oluyor.