Turkcell'den Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

Turkcell'in marka yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan reklam filmi için kamera karşısına geçti. Filmde, Cumhuriyet Güneşi marşını söylemeye hazırlanan küçük bir kız çocuğunun marşın sözlerini heyecandan unutması üzerine tüm salonun ona eşlik etmesi konu ediliyor.

Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik özel bir reklam filmi yayınladı. Şirketin reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç'un rol aydığı yeni reklam filminde Cumhuriyet Güneşi marşı konu ediliyor ve “biz bir olunca başardıklarımız asla unutulmaz” mesajı işleniyor.

Film, bir okulun müsamere salonunda Melis Sezen'in yeğeni olan küçük kız çocuğunun “Cumhuriyet Güneşi” marşını söylemesiyle başlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müsameresini izleyenler arasında bulunan Barış Arduç, telefonunu çıkarıp video çekmeye başladığı esnada küçük kız marşın sözlerini unutuyor. Mahcup şekilde bekleyen kız çocuğuna destek olmak için devreye giren Arduç, sözleri hatırlatmak amacıyla marşa kaldığı yerden devam ediyor. Ardından Melis Sezen ve tüm salon da tek tek ayağa kalkarak küçük kıza eşlik ediyor ve marşı hep birlikte söylüyorlar.