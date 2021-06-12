Turkcell'den müşterilerine 'Tam Destek Programı'

Yeni hayata geçen Tam Destek Programı'yla çeşitli nedenlerle işsiz kalan ya da gelir kaybı yaşayan Turkcell müşterileri kendileri için oluşturulan tarifeden yararlanabilecek.

Turkcell, çeşitli nedenlerle işini kaybeden ya da gelir kaybı yaşayan müşterileri için yeni bir program başlattı. Yapılan açıklamaya göre, ‘Tam Destek Programı' kapsamında sunulan tarife ile Turkcell faturalı ve faturasız hat sahipleri iletişime devam ederek, iletişim giderlerini azaltacak. 1000 dakika, 250 SMS ve 7GB internet paketine sahip tarife ilk 6 ay boyunca 9 TL, ikinci 6 ayda ise 39 TL olarak ücretlendirileceği belirtilirken, faturasız hat kullanıcıları için planlanan paket fiyatı ise 9 TL olacak ve paket 6 ay boyunca ayda 1 kez alınabilecek.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Şirket olarak teknolojimizle insanlarımızın hayatına değer katarken, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle de kimseyi geri bırakmadan toplumsal faydaya yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden birisi de yeni hayata geçirdiğimiz ‘Tam Destek Programı' oldu. Program kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz tarife ile her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olarak onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve her koşulda iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için yeni kampanya ve tarifeler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarifeye ihtiyaç duyan Turkcell müşterileri, e-devlet'ten alacakları iş durumu belgelerini Turkcell Dijital Operatör üzerinden sisteme yükleyerek tarife taleplerini iletebilecek. Gerekli kontrollerin ardından başvurusu onaylanan müşterilerin tarifeleri tanımlanacak. Kampanyadan faturalı ve faturasız hat sahibi olmak üzere toplamda 50 bin Turkcell'li faydalanabilecek.