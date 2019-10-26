Turkcell'den 'Tatil değil bayram' mesajlı 29 Ekim filmi

Turkcell, 29 Ekim için hazırladığı reklam filmiyle Cumhuriyet'in kolay kazanılmadığını anlatıyor. 'Tatil değil, bayram' mesajını veren film, herkesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya davet ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylemiyle, 29 Ekim'in 'en büyük bayram' olduğunu anlatan Turkcell filmi, Cumhuriyet'in kolay kazanılmadığı mesajını verilirken, 'Tatil değil, bayram' diyerek herkes 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya davet ediliyor.

Kurtuluş Savaşı görüntülerinin kullanıldığı ana filmle televizyonda başlayan kampanyanın taşıyıcı müziği ise enstrümantal olarak tekrar hazırlanan "Ah Bir Ataş Ver" türküsü oldu.