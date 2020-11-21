Turkcell'den Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı

Ş (TREPAŞ) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde Trakyalılara elektrik faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor.

Turkcell, Trakya'daki üç ilde elektrik faturası tahsilatına başladı. 1 Ekim tarihinde başlatılan uygulama ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ikamet eden TREPAŞ abonesi vatandaşlar elektrik faturalarını operatörün mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor. Uygulama ile Trakyalılar, diğer ödeme noktalarında oluşan kuyruklarda beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell'in sunduğu hizmetten tüm operatörlerin müşterileri yararlanabiliyor. TREPAŞ aboneleri ödemelerini operatörün yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor.

Yapılan açıklamada, ''100 TL ve üzeri fatura ödemesinin Paycell kart ile yapılması durumunda abonenin kartına 10 TL iade ediliyor. Bunun için 15 Aralık'a kadar sürecek kampanyaya katılmak isteyen Turkcell'li abonelerin 2255'e, diğer abonelerin ise 05327522255'e 'FATURA' yazıp göndermesi gerekiyor. TREPAŞ faturalarını 31.12.2020 tarihine kadar operatörün mağazaları üzerinden ödeyen operatör müşterileri, ödedikleri ilk fatura karşılığında haftalık 1 GB internet kazanıyor. Hediye internete sahip olmak isteyen kullanıcıların 5955'e KATIL FATURA yazıp gönderdikten sonra Turkcell mağazalarından faturalarını ödemeleri yeterli oluyor. Turkcell, İstanbul'da İSKİ ve İGDAŞ, Mersin'de MESKİ ve İzmir'de İzmir Gaz fatura ödemeleri için de benzer hizmetler sunuyor'' denildi.