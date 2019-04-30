Turkcell'e Altın Pusula'dan iki ödül

Turkcell, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 18'inci Altın Pusula Gecesi'nde Turkcell, 'Geleceği Yazan Kadınlar' ve 'Sportif Tarama' projeleriyle iki ödülün sahibi oldu.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen ve bu sene 18'incisi gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Yarışması'nda Turkcell iki önemli projesiyle ödüle layık görüldü. 21 ana ve 27 alt kategoride 200'ün üzerinde projenin değerlendirildiği gecede, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Diğer kategorisinde ödülün sahibi oldu. Türkiye'nin genç yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan Sportif Tarama çalışması ise Sponsorluk İletişimi - Spor kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Türkiye'nin geleceğine değer katmaya devam ediyoruz"

Turkcell adına ödülü alan Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Eğitim, spor, müzik ve sanat gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin hepsinde ülkemiz ve dokunduğumuz hayatlar için en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak adına sürdürdüğümüz projelerimizle TÜHİD gibi değerli bir kurumdan ödül almak mutluluk verici. Bize cesaret ve motivasyon kaynağı oluşturduğu için Altın Pusula'ya katkı sunan, Turkcell'in projelerine oy veren herkese teşekkür ediyorum. Turkcell, 25 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da teknolojiyi kullanarak hayatları iyileştirmeye devam edecek" dedi.

Geleceği Yazan Kadınlar 3 bin kadına ulaştı

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle ikincisi gerçekleştirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesi, bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaştı. Kadınları yazılım konusunda eğitmek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak ve istihdam kapasitesi ve girişimciliği artırmayı hedefleyen projeye ilk sene 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitim verildi. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 203 proje fikri geliştirildi.

Geleceğin sporcularını keşfediyor

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsoru olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çocuk ve gençlere sporu sevdirmeyi ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Mayıs 2018'de başlatılan proje ile her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna dahil edilmesi planlanıyor.