Turkcell'e Dünya Perakende Ödülleri'nde 'en iyi işveren' ödülü

Turkcell, Dünya Perakende Ödülleri'nde (World Retail Awards) 'yılın en iyi işvereni' (Retail Employer of the Year) seçildi.

Turkcell, 8 binden fazla mağaza çalışanına yönelik gerçekleştirdiği eğitim, kariyer ve sosyal hayat desteğiyle, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı. Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin birçok kategoride yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri'nde (World Retail Awards) Turkcell, 'yılın en iyi işvereni' (Retail Employer of the Year) seçildi. Şirket, elçiler olarak adlandırdığı mağaza çalışanları için gerek kariyerlerine gerekse sosyal hayatlarına yönelik önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca, çalışanların deneyim hikayelerini 'Ezberbozanlar' platformunda paylaşan şirket, bu yolla gurur ve motivasyon kaynağı da oluşturuyor.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu büyük başarıda bireysel satış ekipleri ve Turkcell Akademi'nin büyük emeklerinin olduğunu belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Özdal, Turkcell'de çalışan mutluluğunun taşıdığı önemin altını çizerek şunları söyledi: "Çalışanın mutlu olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Şirket, olarak bizler müşterilerimizle yüz yüze iletişim halinde olan saha çalışanlarımıza 'elçilerimiz' diyoruz. Bu ifadeyi seçmemizdeki maksat, onların Turkcell'i Türkiye'nin dört bir yanında temsil ediyor olduğunu vurgulamak. Onların güler yüzü, hevesi, heyecanı ve bilgisi müşterilerimize Turkcell'in insan odaklı teknoloji misyonunu en samimi şekilde gösteriyor. Bizler hem elçilerimizin hem de mağazalarımızın teknolojik dönüşümünü sağlarken, müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın sosyal hayatlarına da dokunarak, hızlı ve kaliteli hizmete içten muhabbetler, samimi gülümsemeler de katıyoruz. Bu çabamızın uluslararası düzeyde anlaşıldığını görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk".