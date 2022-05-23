Turkcell'e iki ‘Altın' ödül birden

6'ncı Türkiye Marka Zirvesi kapsamında düzenlenen Altın Marka Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Halk oylaması sonucunda Turkcell, bu yıl iki ödül birden kazandı.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye Marka Zirvesi kapsamında Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlenen Altın Marka Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Çevrim içi katılımla gerçekleştirilen halk oylamasında Turkcell, bu yıl iki ödül birden kazandı. İş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimlerin katıldığı gecede ‘Yılın İletişim Markası' ve ‘Yılın Süper Markası' ödüllerini şirket adına alan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, etkinlik kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, panelde yaptığı konuşmada, “Sürdürülebilirlik, aslında hayatın ta kendisi. Etkinin farkında olarak yaşamak, negatif etkini sıfıra indirmek, sağladığın faydayı artırmak demek. Şirket olarak sürdürülebilirliği sosyal sorumluluk olarak değil, bir sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Kimseyi geride bırakmayan teknolojimizle hayata herkesin eşit katılımı için çalışıyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak sürdürülebilirliğin çevresel sosyal ve yönetişimsel boyutlarını birbirinden bağımsız değil bütüncül iş yapış şeklimiz olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda çeşitlilik ve kapsayıcılığın da sağlanmasını, birlikte daha iyi bir dünya hedefine ulaşma açısından önemli görüyorum” diye konuştu.