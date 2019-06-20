Turkcell'e Londra'da iki ödül

Turkcell, The Loyalty Magazine Awards'da Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde Sürpriz Nokta ile büyük ödülün sahibi olurken, GNÇ Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu elde etti.

Dijital operatör Turkcell, pazarlama ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında bulunan Loyalty Magazine Awards'da iki büyük ödüle layık görüldü. 11 farklı kategoride finale kalan şirket, Londra'da gerçekleştirilen ödül töreninde, oyunlaştırma kurgusuyla toplamda 74 milyon hediyenin dağıtıldığı Sürpriz Nokta'yla Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Turkcell'in gençlere özel uygulaması GNÇ içinde yer alan ve bugüne kadar 30 milyon kez kullanılan Çatlat oyunu da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje seçildi. Londra'da düzenlenen gecede şirket adına ödülleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar aldı.

"Müşteri memnuniyetiyle küresel alanda fark oluşturuyoruz"

Başarılarının dünyanın önde gelen platformlarında takdir toplamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Küresel alanda müşteri memnuniyeti konusunda fark oluşturan şirketlerin başında geliyoruz. Yenilikçi ve insan odaklı projelerimizle Loyalty Magazine Awards gibi pazarlama alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından birinde iki ödüle layık görülmek mutluluk verici. Günümüzde müşterilerimizin en önemli beklentisi kişiselleştirilmiş teklifler. Bunu da yapmanın yolu, müşterilerinizi en iyi şekilde tanımaktan geçiyor. Biz de Turkcell olarak dünyada veriyi en iyi okuyan ve analiz eden şirketlerin başında geliyoruz. Bu yeteneğimiz sayesinde en uygun çözümleri kendilerine sunuyoruz. Bizim için en önemli enerji kaynağı müşterilerimizin mutluluğu. Tüm Turkcell ailesi olarak onları daha fazla mutlu edecek çözümler sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Turkcell'in müşterileri için BiP platformunda hayata geçirdiği Sürpriz Nokta kanalıyla kullanıcılar, mobil cihazlarından hem oyun oynayabiliyor hem de hediyeler kazanıyor. Sürpriz Nokta, Türkiye'nin her köşesinde harita üzerinde saklanmış hediyelerin Armağan Emocan'la bulunmasını sağlıyor. Kampanya kapsamında belirli noktalarda konumlanan hediye paketlerini toplayanlar, aylık 5 GB'lık internetten 1 aylık fizy Premium üyeliğine ve Turkcell'deki alışverişlerinde geçerli 50 TL'lik Paycell kullanımına kadar birçok farklı hediyeyi kazanma şansına sahip oluyor.

GNÇ uygulaması içinde yer alan Çatlat oyunu ile Turkcell'li gençler her hafta ekranlarında beliren iki yumurtayı çatlatıp sürpriz internet kampanyalarından faydalanıyor ve böylece ek mobil internet ihtiyaçlarını GNÇ uygulaması ile karşılıyor. Ayda 8 GB'a kadar internet kazandıran Çatlat oyunu bugüne kadar 30 milyon kez oynandı.

Müşteri sadakati alanında EMEA bölgesinin (Avrupa-Orta Doğu-Afrika) en önemli organizasyonu kabul edilen Loyalty Magazine Awards'da Turkcell, 17 adaylıkla finallerde en fazla proje ile yarışan şirket oldu.