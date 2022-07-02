Turkcell'e Spor İletişimi ödülü

Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell Kadınlar Futbol Ligi projesi ile Spor İletişimi ödülüne layık görüldü.

Bu sene 20.'si düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell ödüle layık görüldü. Turkcell, Kadınlar Futbol Ligi projesi ile Altın Pusula Ödül Töreni'nde ‘Spor İletişimi' dalında ilk sırayı elde etti. İstanbul'da gerçekleşen ve 29 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Turkcell adına ödülü Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar aldı.

“Ön yargıları birlikte kırdık”

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Necla Güngör Kırağası ve milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu ile birlikte ödülü alan Özbayraktar, “Turkcell, kadınların değerini bilen ve onlarla her zaman omuz omuza farklı projeler hayata geçiren bir şirket. Bu projelerin bir halkası olarak geçen sene hem Kadın Milli Takımları'nın sponsorluğunu üstlendik hem de Kadınlar Futbol Ligi'ne ismimizi verdik. Bunu da çok anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta ‘Kadın futbolcular 1 - Ön yargılar 0' mottosuyla yapmıştık. O günden bu yana kadın futbolunun gelişiminin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Ön yargıları birlikte yıkarak Türk futbolunda kadınların da söz sahibi olduklarını ve neler başarabileceğini göstermiş olduk. Aldığımız ödül, bu anlamda çok değerli. Kadın futbolcularımıza hak ettikleri ilgiyi gösterdiğiniz ve onlarla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda bize bu ödülle destek verdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.