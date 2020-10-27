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Turkcell'in 29 Ekim için hazırladığı reklam filmi yayında

Dijital operatör Turkcell’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filmi yayınlanmaya başladı.

Dijital operatör Turkcell'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filmi yayınlanmaya başladı.


Türkiye'nin Turkcell'i olma misyonuyla hayata geçirdiği projelerle her yaştan insanın hayatına dokunmayı amaçlayan Turkcell'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı yeni reklam filmi yayınlandı. Filmde, “Cumhuriyeti öyle sevdik ki, değerlerini kimimiz adımızda, ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz” teması işleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından, farklı meslek ve yaş gruplarından kişilerin görüntülerini yer verilen reklam filminde, Gazi, Mustafa, Kemal, İlke, Ülkü, Zafer, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimlere sahip olan gerçek kişilere yer verildi.

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