Turkcell'in 5G'si cep telefonu ile buluştu

İstanbul'daki Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldığı kaydedildi.

Turkcell, 5G'li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. Yapılan açıklamada; BTK'nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza'da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz'lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş olduğu belirtildi. Bu sayede gerçek 5G'nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye'deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu.

Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli telefon ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell'in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.

"Gerçek 5G'yi cep telefonlarına da taşıdık"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK'ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Turkcell'in 5G çalışmaları

Turkcell 5G alanında tüm dünyadan telekomünikasyon sektörünün önemli şirketleriyle iş ortaklıkları yürütüyor. Amaç hem teknolojide ilkleri test ederek iş modellerine uygulamak hem de edinilen tecrübe ile yerli çözüm sağlayıcı ve geliştiricilere destek olarak onlara yol göstermek. Uluslararası kuruluşlarla da 5G alanında çalışmalar yürüten Turkcell; NGMN (Next Generation Mobile Networks), ITU, GSMA, 3GPP gibi kuruluşların da etkin üyelerinden birisi.