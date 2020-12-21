Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi

Krediden sağlanacak finansman, Ericsson'dan tedarik edilmekte olan altyapı donanımları ve servisler için kullanılacak.

Dijital operatör Turkcell, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılın bitimine sayılı gün kala güçlü bilanço yönetimi prensibi ile altyapı yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attı. Yeni kredi anlaşması kapsamında İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 10 yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmış oldu. Nisan 2024'e kadar kullanılmak üzere alınan bu kredi, Ericsson'dan tedarik edilmekte olan ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacak.

“Yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'nin Turkcell'ine güveni tam”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, likidite yönetiminde kaynak çeşitlendirmesine gitmenin ve uzun vadeli geri ödeme olanaklarının öncelikli konuları olduğunu belirterek, “Güçlü bilanço yapımızı korumak için hem yerel hem de uluslararası finans piyasalarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İmzaladığımız yeni kredi anlaşmasının 10 yıl gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye ve Turkcell'e duydukları güveni göstermesi açısından da oldukça büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.