Turkcell'in Eğitime Destek Programı hedef büyüttü

2015'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü Engelsiz Eğitim Programı'nda yeni bir dönem başlıyor. İki yılda 45 ilde 84 okulda 30 bin'e yakın engelli öğrencinin hayatına dokunan Turkcell, imzalanan yeni protokolle, Engelsiz Eğitim'i tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Hedef 2020'ye kadar 50 bin engelli, 50 bin özel yetenekli öğrenci.

Gelirlerinin yüzde 1'ini toplumsal fayda sağlamaya ayıran Turkcell, Türkiye'deki dezavantajlı kitlelere ulaşmak, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre ‘Engel Tanımayanlar' başlığı altında hem engelli hem de özel yetenekli bireylerin yaşamlarına değer katan ve 2015'ten bu yana pek çok başarılı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Turkcell Engelsiz Eğitim Programı'nda yeni bir aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen protokol imza töreniyle 2020'ye kadar 50 bin engelli öğrenci için eğitim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefi belirlendi.

Dünya Engelliler Günü'ne özel imza töreni

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça katıldı. Engelli çocukların zeybek gösterisi ve piyano konseriyle başlayan törende ayrıca, özel eğitim okullarında okuyan öğrenciler tarafından yapılan 170 eserin yer aldığı ‘7. Sanata Engel Yok' Resim ve El Sanatları Sergisi'nin açılışı gerçekleşti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı'nın yağlı boya tablolarını kendilerine hediye etti.

“Turkcell'e teşekkür ediyoruz”

Turkcell'in uzun zamandır sürdüğü eğitime destek çalışmalarıyla ilgili memnuniyetini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada, “Engelli bireylerin kendi kimliklerini kazanmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda desteğe ihtiyaçları var. Bakanlık olarak engelli çocuklarımızın daha nitelikli donanmalarını sağlamak, sanatsal yeteneklerini geliştirmek, eserlerini toplumla paylaşmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerle engelli çocuklarımızın kendilerini rahat edeceği ortamlar oluşturuyoruz. Bu vesileyle ‘Sanata Engel Yok' sergimizi hayata geçiriyoruz. Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören çocuklarımız tarafından yapılan el emeği göz nuru çalışmalar, seramik ve resim çalışmaları beğeniye sunuluyor. Öte yandan bir büyük teşekkür de Turkcell'e olacak. Turkcell gelirinin çok önemli kısmını eğitim faaliyetlerini ayırarak önemli bir değer oluşturuyor. Kendileriyle ileriye dönük projeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Turkcell Vakfı ile hedefimizi daha da büyüttük”

İlkokuldan doktoraya kadar eğitim hayatının her alanında desteklerini sürdüreceklerine dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da “Yaratılan herkesin bir rızkı var. Yaratılıştan her gelenin bir kapasitesi, kabiliyeti var. Hepimizin farklı özellikleri ve kapasitelerinin olduğu yadsınamaz. Turkcell olarak kendi imkanlarıyla bu kapasiteyi kullanma zafiyeti olan insanlarımızın hayatlara tutunması için gayret gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir çalışma içindeyiz. Çok değerli işler yaptık. Önümüzdeki dönemde bu çocuklarımız için okullarda müzik sınıfları olacak. Çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız. Spor konusunda faaliyetler sürecek. Ama teknoloji, kütüphane, okul binaları bunların hepsi ülkemizin insanının hak ettiği işler. Biz sadece vazifemizi yapıyoruz. Bir durum daha var ki, dijital hayat bizi kavramaya başladı. Onun içinde savrulup gitme tehlikesi içinde çocuklarımız var. Onları bu dijital zorbalıktan kurtarmaya yönelik gayretler içindeyiz. ‘Türkiye'nin 2023 Hedefleri' doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolünü yenilediğimiz Engelsiz Eğitim Programı kapsamında daha güçlü bir hale getiriyoruz. Şimdiye kadar 30 bin engelli çocuk ve gencimizin hayatına dokunmuştuk. Artık hedefimizi daha da büyüttük. 2 yıldan kısa bir sürede 50 bin çocuğumuz için son teknolojiyle donatılmış bir eğitim ortamı ve istihdam olanakları sağlayacağız. Çocuklarımız her türlü ihtiyaca cevap veren atölye ve sınıflarda gelecekteki mesleklerine hazırlanacaklar. Zekâ Gücü projemiz kapsamında desteklediğimiz özel yetenekli öğrencilerimizin yeni teknolojiler ile çağı yakalaması ve potansiyellerini keşfetmeleri için de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

84 engelli okulunda meslek atölyeleri ve teknoloji sınıfları kuruldu

Turkcell Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar 45 ildeki 84 okulda özel eğitim ihtiyacı duyan engelli bireyler için meslek atölyeleri oluşturuldu ve teknoloji sınıflarının donanımı sağlandı. Engelsiz Eğitim Programı bugüne kadar 30 bin çocuk ve gencin hayatına dokundu. Program ile hafif zihinsel engelli öğrenciler kurulan meslek atölyeleri ile okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor.

İşitme engelli ve görme engelli öğrenciler ise kurulan özel donanımlı teknoloji sınıflarında kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimler alıyor. Bu atölyelerde Turkcell'in desteği ile teknoloji sınıfları, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları, vb. alanlarda eğitim imkânları oluşturuluyor. Proje kapsamında iki yıl içinde 150'ye yakın okula ulaşılması hedefleniyor.

Engelsiz Eğitim'de yeni dönem

Yeni protokolün imzalanmasıyla birlikte, bu yılın sonuna kadar 105 okula ulaşmak hedefleniyor. Bilgisayar ve teknoloji sınıfları ile öğrencilerin istihdama yönelik gelişimlerinin sağlanması, teknoloji eğitimi ile gelişim fırsatları yaratılması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile de öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenecek. Bu yıl açılan 21 okula, 2020 yılına kadar yeni okullar eklenecek ve toplam 50 bin öğrenciye ulaşılacak.

Zeka Gücü Projesi'yle özel yetenekli çocuklar hedefleniyor

Zeka Gücü ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu, 4500'den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda BİLSEM'lerde okuyan 21.500'den fazla öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150.000 saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de “Maker Hareketi” (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor. Protokol kapsamında Zeka Gücü Projesi ile 2020 yılına kadar 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.