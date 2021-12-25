Turkcell'in sürdürülebilirlik hedefleri için yeni kaynak

2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 oranında kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Turkcell, imzalanan anlaşma kapsamında 2030 ve 2050 taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kredi kullanım hedeflerini revize etti. Bu hedefler; elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı, enerji kullanımlarında şirket bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjinin payı ve toplanan yıllık e-atık miktarı olarak sıralandı. Kredi anlaşmasına göre, operatörün sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerinin tutturulması durumunda krediye uygulanan faiz oranı düşürülecek. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Turkcell'in, finansal kurumlarla gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını finansman boyutunda da devam ettirdiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

“Operatör olarak tüm iş süreçlerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. İklim değişikliği karşısında; teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki bu taahhütlerimizi, finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirdik ve BNP Paribas ile daha önce imzaladığımız 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi uzatarak güncelledik. Bu kredi sayesinde karbon ayak izimizi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman maliyetlerimizi de düşürebileceğiz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz.”

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, BNP Paribas'ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürülebilir endeksli krediye aracılık etmekten banka olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki oluşturan çalışmalara odaklanıyoruz” dedi.

Yenidoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bankacılık sisteminin yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütlerinin arttığını görüyoruz. Biz de banka olarak kısa bir süre önce ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizi sağladık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması da bu anlamda önemli bir adım oldu. Dış ticaretin devamlılığının amaçlandığı bu anlaşma ile sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız. Ayrıca, sürdürülebilir finans alanında 2021 yılında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerek kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümler; yenilenebilir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç alımı gibi konularda sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunduk. BNP Paribas tarafından sağlanan birçok yatırımının finansmanına aracılık ettik. Önümüzdeki dönemde de gerek TEB gerek BNP Paribas kaynaklarıyla müşterilerimize sürdürülebilirlik ve yeşil kredi odaklı finansman desteği vererek, reel sektöre olan katkımızı artırarak devam ettireceğiz. ”

Operatör, uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe ve daha iyi bir dünyaya destek sunuyor

Verilen bilgiye göre, “Daha iyi bir Dünya için Teknoloji” anlayışıyla insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşıma sahip olan Turkcell, tüm süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine göre revize ederken bu sürece tüm paydaşlarını da dahil ediyor. İklim değişikliği ile mücadeleye enerjiyi verimli ve yenilenebilir şekilde kullanarak, karbon salımını azaltarak ve iklim değişikliği kapsamında gerçekleşecek afetler için önlem alarak kendi müşterilerine de karbon salımlarını azaltacak, enerji verimliliği sağlayan sürdürülebilir dijital hizmetler sunuyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan operatör, GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı'nın da imzacısı konumunda bulunuyor. Operatör, sürdürülebilir finansman anlamında yaptığı çalışmaları aktarmak ve bir model oluşturmak üzere Birleşmiş Milletler CFO Görev Gücü (Task Force)'nde de Türkiye'yi temsil ediyor.

İklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izini yakından takip eden operatör, daha az karbon salımını hedefleyerek iş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor, enerji verimliliğini yükseltmek adına süreç iyileştirmeleri ile enerji tasarrufuna odaklanıyor, atıklarını azaltıyor. Sıfır atık şirket sertifikasına sahip Turkcell, yenilenebilir enerji üretimi için 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) satın aldı. Operatör, bu RES ile toplam kurulu gücü 18 MW olan yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. RES dışında birçok güneş enerjisi kurulumu da olan operatör, bazı baz istasyonlarına solar panel entegre ederek şebeke kesintisi olması durumunda güneş enerjisi kullanımına geçiyor, portatif solar sahaları ile güneş enerjisini verimli kullanıyor.