Turkcell'in yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımlar 2 milyar TL'yi aşacak

Turkcell'in yakın zamanda Çorlu'da açılacak yeni veri merkeziyle birlikte yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımların 2 milyar TL'yi aşmış olacağı açıklandı.

Turkcell'in yakın zamanda Çorlu'da açılacak yeni veri merkeziyle birlikte yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımlar 2 milyar TL'yi aşmış olacak. Türkiye'nin en büyük veri işletmecilerinden biri konumundaki Turkcell'in toplam beyaz alan kapasitesi, Çorlu Veri Merkezi'nin devreye girmesiyle 39 bin 500 metrekareye çıkacağı açıklandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin verisini korumak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Erkan, “Biz yıllardır ‘Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibiyle hareket ediyor ve yatırımlarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumlarından Türk Patent Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescilledi” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre operatör, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedeklilik de sağlıyor. Bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine katkı sunan operatörün veri merkezleri, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşılıyor.