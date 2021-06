Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncuların birbirine aşık bir çift olarak yer aldığı filmde, 'hayatın her alanında farklı bir çözümle yer alan şirketin dijital markalar ekosistemine dönüştüğü' mesajı veriliyor.

Turkcell'in 'telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm' olarak tanımlandığı belirtilen yeni marka ekosistem dönemi iletişim kampanyasının yeni yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu. Rol aldıkları projelerle hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.

Turkcell'in ekosistemindeki markalarıyla yaşamın her noktasında müşterileri ile birlikte olduğu mesajının verildiği reklam filminde, günlük hayatın içinde her an şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanılabileceği etkili bir hikaye eşliğinde anlatılıyor. Kampanya söylemini ‘Dünyalar Senin Olsun' olarak belirleyen şirketin reklam müziğini ise Fatma Turgut'un seslendirdiği belirtildi.

"Yeni marka ekosistemimizi Melis Sezen ve Barış Arduç'la tüm Türkiye'ye anlatacağız"

Melis Sezen ve Barış Arduç'la birlikte çalıştıkları için mutlu olduğunu ifade eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Yeni marka ekosistemimizi tüm Türkiye'ye anlatmak için de yeni bir reklam serisi başlatıyoruz. Bu serimizin ana kahramanları ise gerçek yaşamlarındaki duruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen Melis Sezen ve Barış Arduç olacak. Filmlerimiz için kullanacağımız müziği ise yine herkesin beğenerek takip ettiği ünlü müzisyen Fatma Turgut seslendirdi. Şirketimizin yeni döneminde bu yeni yol arkadaşlığımızın bize ve yola birlikte çıktığımız sanatçılar için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.