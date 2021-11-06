Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

Veri merkezleri alanında dünyanın önemli ödül organizasyonlarından 'DCS Awards 2021'de 'Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü' ödülü Turkcell'in oldu.

Turkcell, veri merkezleri alanında yatırımlarına devam ediyor. Veri merkezi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve tedarikçilerin yanı sıra bu alanda sunulan ürün ve hizmetlerin küresel çapta değerlendirilerek ödüllendirildiği DCS Awards 2021'de Turkcell'e önemli bir ödül geldi. Veri merkezleri sektörünün 'en iyi'lerinin belirlendiği organizasyonda şirket, veri merkezi operasyonlarının otomatize edilmesi için geliştirilen Veri Merkezleri RPA (Robotic Process Automation) projesiyle ‘Yılın En İyi Veri Merkezi ICT Çözümü' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Şirketin ödül alan bu çözümü sayesinde, veri merkezlerinde 7/24 kesintisiz sürdürülen operasyon süreçlerindeki Alarm Yönetimi, Rutin Kontroller, Enerji Sistemleri Yönetimi, Kapasite Yönetimleri ile Envanter ve Depo Yönetimleri'nin otomatizasyonu sağlanıyor.

“Hedefimiz Türkiye'yi veri merkezi ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek”

Şirketin veri merkezleri alanına yaptığı yatırımlar ve bu alanda geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya çapında adından söz ettirdiğini kaydeden Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bir yandan yeni nesil veri merkezlerini ülkemize kazandırmaya devam ederken, diğer yandan da bu alanda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin adını dünyada gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırım miktarı 2,5 milyar TL'yi aştı. Şirket olarak hedefimiz; şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen ‘veri merkezleri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda veri merkezleri konusunda geliştirdiğimiz hizmetlerin de uluslararası alanda takdir görüyor olması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin bu alanda ‘bölgesel bir üs olma' konumunu güçlendirebilmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

Veri merkezleri alanında sektörün prestijli yarışmalarından biri olan DCS Awards 2021'de bu yıl 33 kategoride ödüller verildi. Şirket, yarışmada birincilik ödülünün yanı sıra ‘Veri Merkezi Yönetim Servislerinde Yılın İnovasyonu' kategorisinde de ikincilik elde etti.