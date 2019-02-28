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Turkcell'li atletler Avrupa seferinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda zirveye çıkmaya çalışacak.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyona Türkiye, 11 erkek, 4 kadın sporcu ile katılacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.


31 yaşındaki Yavuz Can'ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor.



7 madalyamız var


Türkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena'da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:



Kadınlar


Mizgin Ay 60 metre


Şevval Avaz 60 metre Engelli


Özlem Kaya 1500 metre


Emel Dereli Gülle Atma



Erkekler


Emre Zafer Barnes 60 metre


Kayhan Özer 60 metre


Aykut Ay 60 metre


Mikdat Sevler 60 metre Engelli


Yavuz Can 400 metre


Salih Tekgöz 800 metre


Ramazan Özdemir 3000 metre


Alperen Acet Yüksek Atlama


Can Özüpek Üç Adım Atlama


Necati Er Üç Adım Atlama


Osman Can Özdeveci Gülle Atma

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