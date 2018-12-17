Toplamda 150'yi aşkın firmanın katılacağı fuarda bu yıl Katar hükümetinin de destekleriyle birlikte toplam 60 milyar dolar fon büyüklüğüne sahip Katarlı şirket, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Türk firmaların Katar'lı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfezin en büyük fuarlarından ‘Turkey Expo by Qatar' için geri sayım başladı. Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini en üst seviyede yürüten Katar, başkent Doha'da 16 - 18 Ocak 2019 tarihinde 3.sü gerçekleştirilecek Turkey Expo by Qatar Fuarı'yla Türk işadamlarıyla olan yatırım ve ticari hamlelerini hızlandıracak.

Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri Turkey Expo by Qatar fuarında iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinde bulunacak.

Gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan Turkey Expo by Qatar fuarında Türk firmalar, uluslararası alanda dikkat çeken prestijli projelerini vitrine çıkaracak.

Sektöründeki öncü firmalar, fuarda sağlayacakları yeni işbirlikteliğiyle Türkiye'nin tanıtımını ve yatırım potansiyelini de tanıtma fırsatı bulacak.

150'yi aşkın firma, 10 bin'in üzerinde profesyonel ziyaretçi

İki ülkenin bölgesel ve yerel işadamlarının yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, satın alma heyetleri, yatırım otoriteleri, distribütörler ve karar vericiler fuarın ziyaretçi profilini oluşturacak. 150'yi aşkın firmanın yer alacağı fuarda, sektörel bazda da 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Türk yatırımcılar ile Katarlı yatırımcıları buluşturacak Turkey Expo by Qatar fuarında ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenirken fuarın yeni girişimcilere de ufuk açması bekleniyor.