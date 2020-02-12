Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı

Turkish Cargo, Çin'de korona virüs kaynaklı yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Guangzhou'ya (CAN) insani ve tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs vakasının ardından harekete geçen Turkish Cargo, düzenlediği kargo seferleriyle en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olan tıbbi ürünleri bölgeye taşıyor. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı (ISL) ve Guangzhou Havaalanı (CAN) arasında, 102 ton kapasiteli Boeing 777F kargo uçağıyla icra edilen charter seferlerde, ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşındı.

Tonlarca yardım malzemesi Çin'e ulaştırıldı

İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, Guangdong Eyalet Vali Yardımcısı, Çin hükümet yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı. Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşmaya ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı 1 Şubat tarihinden itibaren, çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemeden oluşan tonlarca kargoyu, Çin ana karasına ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan acil durumlarda, doğal afetlerde ve insani durumlarda kritik lojistik ihtiyaçları destekleyen Turkısh Cargo, hali hazırda 126 ülkeye hava kargo hizmeti sağlıyor.