Turkish Cargo sirklerdeki 4 aslanı doğal yaşam alanlarına kavuşturdu

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, yıllarca sirk hayvanı olarak kullanılan 4 aslanı Kiev'den İstanbul aktarmalı olarak Güney Afrika'da bulunan doğal yaşam alanlarına ulaştırdı.

Ukrayna'da doğal yaşam alanlarından uzakta, 35 metrekarelik beton ve çelik kafes içerisinde zor şartlar altında yaşayan Nathan isimli yavru erkek aslan ve Luca, Charlie, Kai isimli üç dişi kardeş aslan, yıllarca doğadan uzakta güneş ışığı ve temiz havadan yoksun şekilde sirk hayvanı olarak kullanıldı. Lawrence Anthony Dünya Organizasyonu (LAEO) isimli hayvan hakları örgütü tarafından kurtarılan aslanlar, Turkish Cargo tarafından Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına ulaştırıldı. Yiyecek ve su ihtiyaçları düşünülerek özel tasarlanmış konteynerlerde taşınan aslanlara uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler, Lawrence Anthony Dünya Organizasyonu'ndan bir yetkili ve Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği (IATA LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti. Yaklaşık 9 bin kilometrelik uçuşta seyahat eden aslanlar, yolculuklarının sonunda 14 bin metrekare alana sahip yemyeşil kıyı ormanı ve otlaklarıyla Afrika'nın kalabalık sürülerine ev sahipliği yapan Kragga Kamma Doğal Parkı'nda özgürlüklerine kavuştu.

THY hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koydu

Sirk koşulları nedeniyle doğal ortama ilk etapta yabancı kalan aslanlar, bundan sonraki yaşamlarında yeni arkadaşları ile doğayı ve özgürlüğü keşfedecek. 2017 yılında yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla 'United for Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW` bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek, gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo, sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde CITES ve IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını özenle uyguluyor.