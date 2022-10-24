Turkısh Plywood başarısını Amerika'ya taşıyor

Ahşap panel ürünlerinde Türkiye'nin önde gelen üretim ve dağıtım iş ortaklığı yapılanmalarından olan Turkish Plywood, ihracatta Avrupa Kıtasında sürdürdüğü başarılarını Amerika Kıtasına taşıyor.

Plywood/Kontrplak konusunda Türkiye'nin önde gelen kurumsal üretimden dağıtım organizasyonlarının başında gelen ve Meserretçioğlu Yatırım Grubu bünyesinde olan Turkish Plywood kıtalararası ticareti geliştirmeyi sürdürüyor. Avrupa'da önemli noktalara ulaşan ve hemen hemen tüm Avrupa Kıtasına dağıtım gerçekleştiren firma, ahşap kullanımının çok yüksek olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde, kıta organizasyonu için bir ofis açma çalışmasını sürdürüyor.

Firmanın ABD'ye ahşap ve ahşap panel ürünlerinin ihraç edilebilmesi için alması gereken Carb Belgesinin yakın zamanda alması bekleniyor. Turkish Plywood ve İş Ortakları noktasında Carb Belgesi konusunda sona gelindiği ve çok kısa zaman içinde onaylanacağı belirtildi.

Firma Amerika'da pazarlama ve dağıtım yönlü ön görüşmeleri başlattı. İlk sevkiyatların başlaması ile birlikte kısa zaman içerisinde önemli bir hacme ulaşılması ve Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmine ‘ülkeler arası ticareti geliştirme mutabakatı' çerçevesinde katkıda bulunması bekleniyor.