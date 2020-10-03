Türkiye, alçı ve alçı levhada dünya dördüncüsü

Türkiye'de alçı, alçı levha ve aksesuarlarının sektör büyüklüğü 3 milyar TL civarında. Toplam üretimin yüzde 30'u ise ihracata gidiyor. Toplam alçı ve alçı levha pazarı olarak bakıldığında hacim anlamında Türkiye dünyada dördüncü sırada.

Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, dünyadaki en büyük alçı levha pazarının Amerika olduğunu belirterek, "ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca gelecek yıl Manisa Turgutlu'da 300 milyon TL değerindeki yatırımla yeni üretim tesisimizi açmış olacağız. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak. 2023'te ihracat yaptığımız ülke sayısını 100'e, alçı levha üretim kapasitemizi ise 100 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Temelleri 1932 yılında bir ekmek fırınında atılan şirket, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç ediyor.

Daloğlu, sektör rakamları ile ilgili de "Türkiye'de alçı, alçı levha ve aksesuarlarının sektör büyüklüğü 3 milyar TL civarında. Toplam üretimin yüzde 30'u ise ihracata gidiyor. Amerika'da bir kişi yılda 10 metrekare tüketim yaparken, bu rakam Türkiye'de hala 1,2 metrekare civarında. Avrupa'da ise bu rakam 4-5 metrekare. Toplam alçı ve alçı levha pazarı olarak bakıldığında hacim anlamında Türkiye dünyada dördüncü sırada" dedi.