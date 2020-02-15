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Türkiye Atletizm Vakfı 2019 Atletizm Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Atletizm Vakfı; “Yılın Erkek Atleti”, “Yılın Kadın Atleti”, “Yılın Yükselen Erkek Atleti”, “Yılın Yükselen Kadın Atleti”, “Yılın Takımı” ve “Yılın Antrenörü” kategorilerinde 2019 yılının en başarılılarına ödüllerini Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen 25.

Türkiye Atletizm Vakfı; “Yılın Erkek Atleti”, “Yılın Kadın Atleti”, “Yılın Yükselen Erkek Atleti”, “Yılın Yükselen Kadın Atleti”, “Yılın Takımı” ve “Yılın Antrenörü” kategorilerinde 2019 yılının en başarılılarına ödüllerini Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 25. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda takdim etti.


Organizasyonun açılışı öncesinde de Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizmine katkıları sebebiyle Türkiye Atletizm Vakfı'na ödül verdi.



Yılın Kadın Atleti


Krosta 4 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan tek atlet olmasından dolayı:


Yasemin Can



Yılın Erkek Atleti


Üç adım atlamada U23 Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonasında final atlayan ilk Türk Atlet olmasından dolayı:


Necati Er



Yılın Yükselen Erkek Atleti


20km yürüyüşte Dünya 5'incisi ve U23 Avrupa 2'ncisi olmasından dolayı:


Salih Korkmaz



Yılın Yükselen Kadın Atleti


Üçadım atlamada U23 Avrupa 2'incisi olmasından dolayı:


Tuğba Danışmaz



Yılın Takımı


4x400 Genç Erkek Milli Takımı U-20 Avrupa Gençler 4x400 Şampiyonu olmasından dolayı:


Oğuzhan Kaya


Kubilay Ençü


Berke Akçam


İlyas Çanakçı


Emirhan Koş


Gökdeniz Göçmen



Yılın Antrenörü


Üçadım atlamada U23 Avrupa 2'incisi olan sporcumuz Tuğba Danışmaz'ın antrenörü olmasından dolayı:


Cahit Yüksel

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