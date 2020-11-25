Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Erkek Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 4'ü altın 8 madalya ulaşan Türkiye, takım halinde şampiyonanın zirvesine çıktı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi 5 sıklette temsil eden milli sporcular 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli finalde Slovenya'dan Ivan Konrad Trajkovic'i, 87 kiloda ise Orkun Ateşli ise Hırvatistan'dan Hrvoje Sep'i yenerek altın madalya kazandı. 74 kiloda Yusuf Kara da bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde zirvede

Şampiyonada daha önce büyük kadınlarda Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs ile 2 altın, Nafia Kuş ve İkra Kayır ile 2 gümüş ve Rukiye Yıldırım ile 1 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını Taekwondo Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Servet Tazegül teslim aldı.

Metin Şahin: “8 ayda bizim için değişen bir şey olmadı”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takımı kutladı. Başkan Şahin, “Mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan'da yapılan şampiyonada zirveye çıktık. Zaten öncesinde de her daim kürsüde yer alıyorduk. Geçen 8 aylık süreçte bizim için değişen bir şey olmadı. Bu zorlu süreçte form durumlarını koruyan sporcularımızı ve sporcularımızla ilgilenen teknik ekibimizi kutluyorum. Tokyo yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.