Türkiye, Avrupa'nın diş macunu üssü oluyor

500 milyon dolar büyüklüğündeki Türk ağız ve diş sağlığı sektörü yerli üretim ve ihracat konularındaki adımlarını sıklaştırdı.

Öncü Dental, 7 milyon TL yatırım ve iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretim bandına soktuğu kanal eğesi 'T-Endo'yu dünya pazarlarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerli olan ürünün Türk endodonti sektöründe bir ilki temsil edeceğini söyledi. 2023 hedefi ise 30 ülkeye ihracat.

Dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Dubai'deki Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı'nda (AEEDC 2019) yerli üretim ağız ve diş sağlığı ürünlerini dünya pazarlarına sergileyen Öncü Dental'in 7 milyon TL yatırımla üretim bandına giren kanal eğesi 'T-Endo', fuarın en fazla ilgi gören ürünlerinden biri oldu.

Ağız ve diş sağlığı sektörü iki kat büyüyecek

Türk ağız ve diş sağlığı sektörünün 500 milyon dolarlık sektörel hacme sahip olduğunu söyleyen Uçar, “2025'te bu rakamın 1 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu anda ülkemizde 30 bin diş hekimimiz var. 2025'te bu rakam 60 bine çıkacak. Bundan yola çıkarak sektörün de iki kat büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerli

Endodonti alanında yerli üretimle ilgili bir boşluk gördüklerini ve ardından harekete geçtiklerini ifade eden Uçar, “Yüzde 85'i ithalat, yüzde 15'i de yerli üretim olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ancak bu alanda yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuzu gördük ve bu alanda yatırım yapmaya karar verdik. T-Endo markalı kanal eğesi ürünümüz için bugüne kadar 7 milyon TL yatırım yaptık.Tasarımı ve tedavi protokolü bize ait olacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. CE prosedürlerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef 30 ülkeye ihracat

Uçar, dünya pazarlarına ihraç etmeye hazırlandıkları ürünle ilgili şu bilgileri de paylaştı: “Ürünün ilkleri barındıran özellikleri var. Minimum madde kaybı olacak şekilde tasarlandı. Model ve tasarımı da yüzde 100 yerli. Bu ürün bir şeyin kopyası değil. Kore'de, Almanya'da, Belçika'da, Finlandiya'da ve Dubai'de tanıtımı gerçekleştirildi. Azerbaycan'da, Ürdün'de, Rusya'da ise eğitimlerini verdik. Ciddi miktarda talep görüyoruz.10 dilde kullanım kılavuzu yaptık. Bu ürünün toplam işlem hacmimizin yüzde 20'sini oluşturmasını bekliyoruz. İlk yılda Dentac markamızın yıldız ürünü T-Endo MUST ile 2,4 milyon dolarlık bir satış bekliyoruz. İtalya'dan, Azerbaycan'dan, Irak'tan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Lübnan'dan ve Rusya'dan ön sipariş aldık. Bu yıl 10-25 ülkeye, 2023'te ise 30 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz. 2018 ciromuzun yüzde 2'si ihracattı. Bu yıl bu oranı yüzde 20'ye çıkarmak istiyoruz.

Türkiye'yi diş macununda üretim üssü yapacak

Türkiye'ye ithal edilen Dentiste' markalı diş macunun ise Türkiye'de üretilip dünya pazarlarına ihraç edilmesi gündemde. Uçar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tayland menşeli nitelikli bir diş macunu markamız var. Dentiste'nin halihazırda ithalatını yapıyoruz. 2018'de Türkiye'de üretmek için Taylandlı yöneticilerle masaya oturmuş ve Türkiye ve bölge ülkelere üretimi gerçekleştirmek için anlaşmıştık. Şimdi buna Avrupa ve Hindistan da eklendi. Bu yıl Türkiye'de üretim anlaşmasını yapıp üretim tesisi kuracağız. Fiziki olarak yüzde 98'i yerli üretim olacak”.