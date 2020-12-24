Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği'nden Ermenistan'a nükleer santral tepkisi

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu Ermenistan'ın Türkiye sınırında bulunan Metzamor Nükleer Santrali tehlikesine dikkat çekerek, "Sovyetler döneminde 50'li yılların teknolojisi ile yapılmış miadı dolmuş bir santraldir. Santral bölgeye zehir saçmaya devam ediyor. Bir an önce kapatılmalı" çağrısında bulundu.

Nükleer santralin bölgeye vermiş olduğu zararı ve gelecekte bölgeyi felakete sürükleyecek tehlikeyi dile getiren İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu yapmış olduğu açıklamada; “Ermenistan Metzamor tehlikesini itiraf etmiştir. Türkiye, Azerbaycan ve İran sınırına çok yakın olan Metzamor Nükleer Santarali bölgeye zehir saçmaya devam ediyor. Birinci derece deprem kuşağı hattı üzerinde bulunan santral, Sovyetler döneminde 1977 yılında, 50'li yılların teknolojisi ile yapılmış miadı dolmuş bir santraldir. Bu santral; Türkiye, Iğdır sınırına 16, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne 20, İran'a 30, Gürcistan'a 110 km uzaklıkta bulunmaktadır. Zehir saçan bu Nükleer Santral bölge için büyük bir tehlike arz etmektedir. 30 yıl Karabağ işgaline sesiz kalan dünya Metzamor tehlikesine karşı sessizliğini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın nükleer santralın tehlikesini itiraf ettiğini söyleyen Karakoyunlu şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Ermenistan eski başbakanı Hrant Bagratyan, Paşinyan'ın defalarca uyarıldığını ve savaşın kaybedilmesinde Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu olduğunu söyledi. Bagratyan, ‘Savaşı kaybetmemizin bir numaralı sorumlusu Nikol Paşinyan'dır. Ermenistan'ın elinde savaşı bir günde durduracak silah vardı. Kirli bomba önerisi Paşinyan'ın önüne kondu. Ancak o, kabul etmedi. Bunun yerine vatanına ihanet ederek, cephenin ancak kuzey bölgelerini koruyabildi' açıklamasını yaptı. Bu açıklamada teyit etmektedir ki, sınırımıza kurulan Metzamor nükleer santrali çok tehlikeli ve derhal kapatılmalıdır”

Nükleer santralin derhal kapatılması gerektiğini vurgulayan Karakoyunlu; “Nükleer santralde kullanılan Uranyum Rusya'dan hava yolu ile getirilmekte ve büyük tehlike arz etmektedir. Nükleer Santrali, su ile soğutmalı olup Aras nehrinin suyu kullanılmaktadır. Atıklar, Aras Nehri'ne akıtılmaktadır. Özellikle 1988'de bölgede vuku bulan depremden sonra, bu nükleer santral bölgeye zehir saçmakta ve amansız hastalıkların çoğalmasına vesile olmaktadır. Bu tehlikeye mutlaka dur denilmesi ve santralin derhal kapatılması gerekmektedir” dedi.