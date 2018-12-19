Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu

BHS Group Atakan TAŞUR ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım'ın bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Ödül töreni İstanbul'daki bir otelde yapıldı. İlki geçen yıl yapılan ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Ödül törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Gecede bir konuşma yapan Aysel Nazım, “Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya yaymaktır” dedi.

Sunuculuğunu Merve Akıncı ile Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Shahriyar Abilov'un üstlendiği gecede, yıllardır İtalya'da yaşayan ve gazeteciliğinin yanı sıra pek çok projeye yaptığı katkıyla adından söz ettiren Dündar Keşaplı da “Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Veren Yılın En İyi Spor Gazetecisi” ödülünü aldı. Keşaplı, ödüle kendisini layık görenlere teşekkür ederken, Türkiye, Azerbaycan ve İtalya'nın birbiri ile kaynaşması için emek verdiğini belirtti.

Kardeşlik Ödül gecesinde, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuşurken Muhterem Nur, Hakan Peker, Askin Tuna, Turgay Kıran, Ömür Gedik ve Brilliant Dadshova'ya da 'Yaşam Boyu onur ödülü' verildi.