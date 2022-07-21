Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları BAYKAR ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mustafa Şentop, beraberindeki Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanlarıyla birlikte BAYKAR'ı ziyaret etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan “Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı” için İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Meclis Başkanları ziyaret kapsamında BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA'lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Meclis Başkanlarına ziyaretin anısına Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.