Türkiye, Bangladeş pazarına açılmaya hazırlanıyor

Bangladeş ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 2020 sonuna kadar 2 milyar dolara çıkarmak için DEİK Türkiye Bangladeş İş Konseyi, FBCCI (Bangladeş Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası) üye 35 kişilik bir heyet ile bir araya geldi. Toplantıya Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ve İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam da katıldı. Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki özellikle Bangladeş'in sular altında kalma tehlikesine karşı ve yollarda kullanılmak üzere kaya, mıcır gibi altyapı malzemelerine olan ihtiyacına dikkat çekti.

Türkiye'nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar olduğunu söyleyen DEİK Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, “Hedefimizin şu anda yüzde otuzunu gerçekleştirmiş durumdayız. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yüzden iş yapabileceğimiz tüm pazarları iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Güney Asya'da uyuyan bir dev var: Bangladeş"

'Güney Asya'da uyuyan bir dev var, Bangladeş' açıklamasını yapan Gök, “Resmi rakamlara göre 160 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 170 milyon. Bu ülke ile ticaret hacmimiz ise 1,1 milyar dolar. Oysa potansiyeli doğru değerlendirebilirsek, 2020 sonuna kadar bu ticaret hacmini 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Bangladeş'de yatırım fırsatları hakkında bilgi verirken, iki ülkenin kardeş ülke olarak ticaret bağını geliştirmesini istedi.

Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki ise özellikle ülkenin batma tehlikesine karşı kaya, mıcır gibi altyapı malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ülkedeki ilaç sektörünün her yıl yüzde 25 büyüdüğüne ve 140 ülkeye ihracat yapılıyor. Türk yatırımcıları ilaç sektörüne yatırım yapabilecekler".

"Dizi ihracatı, Bangladeş'in ilgisini Türkiye'ye çekti"

Ülkenin yıllık büyümesinin üç yıl önce yüzde 6'lardan yüzde 7,86'ya çıktığını ifade eden Gök, "Son 10 yılda Bangladeş'teki yoksul sınıfın nüfusu azalırken, orta sınıfta ise hızlı bir yükseliş söz konusu. Kişi başına milli gelir ise bin 700 dolarlara yükselmiş durumda. Dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşliler, şu anda Türkiye'yi çok fazla merak ediyorlar ve seyahat rotalarına Türkiye'yi eklemiş durumdalar. Bangladeş'te Türkiye'yi tanıtım ofisleri kurularak, uçuş seferlerinin arttırılmasıyla sağlık turizmi konusunda Avrupa yerine, Türkiye'yi tercih etmelerini sağlayabiliriz. Ancak bir an önce başkent Dakka'ya ticaret ataşemizin atanmasını talep ediyoruz" dedi.

"Gerekli büyük kayalar bile Katar'dan ithal ediliyor"

Tekstil kimyasalları sektöründe Bangladeş pazarının yüzde 90'ına sahip olduklarını belirten Gök, “Kendi sektörüm dolayısıyla Bangladeş ile yoğun bir ticaret geliştirdim. Bangladeş'in son birkaç yıldaki dönüşümünü en iyi gözlemleyen kişilerden biriyim. Pazar, tüm sektörlere açık. Bir örnek vermem gerekirse, ülkenin Hint Okyanusu kıyısındaki kesimlerinde dolgu çalışması için, gerekli büyük kayalar bile Katar'dan ithal ediliyor. Katar'da bu kayalar yok ve onlar da başka yerden alıp Bangladeş'e satıyor. Kaya, mıcır gibi malzemelere bile ciddi ihtiyaç var. Bu ülkede faaliyet göstermek isteyen iş insanlarımıza yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu