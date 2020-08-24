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Türkiye Basketbol Ligi ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi.


Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası kura çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimlerine Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier açıklamalarda bulundu. Yannier, basketbola dönmek için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Koordineli bir şekilde riskleri minimuma indirerek yeniden basketbola dönmek istiyoruz. Bunu yaparken de sağlığın hepimizin önceliği olacağını da biliyor ve kabul ediyor olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


Türkiye Basketbol Ligi, 27 Eylül'de 16 takım ile başlayacak. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.


Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanacak müsabakalar şu şekilde:



Sigortam. net - Anadolu Basket


Gemlik Basket - Semt77 Yalova


Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediye


GCT Düzce - Akhisar Basketbol


Bakırköy Basket - 16. takım


Finalspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor


Samsunspor - Bornova Belediyespor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Fethiye Belediyespor



Federasyon Kupası grupları da belli oldu


Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin ardından TBL Federasyon Kupası kura çekimi de yapıldı. Kuranın ardından takımların hangi gruplarda mücadele edeceği de belirlendi.


TBL Federasyon Kupası kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:


A Grubu


Finalspor - Sigortam. Net


Gemlik Basket - Semt77 Yalova



B Grubu


GCT Düzce - Bornova Belediyespor


Fethiye Belediyespor - Samsunspor



C Grubu


Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket


Bakırköy Basket - 16. takım



D Grubu


Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi

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