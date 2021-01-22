Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni yıldızı Dzanan Musa sahaya çıkıyor

Dzanan Musa, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Efes'in yeni anlaşma sağladığı 21 yaşındaki genç yıldız, görev verilmesi durumunda OGM Orman Spor Kulübü'ne karşı ilk kez forma giyecek. FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduran Bosna Hersekli basketbolcu, Anadolu Efes'le 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten, Anadolu Efes'e transfer olan Red Bull sporcusu Dzanan Musa, Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Efes ile yeni anlaşma sağlayan Bosna Hersekli oyuncu, şutör guard pozisyonunda forma giyecek. Musa, süre verilmesi halinde 23 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak Anadolu Efes-OGM Orman Spor Kulübü mücadelesinde ilk kez sahaya çıkacak.

Basketbola 8 yaşında KK Bosna XXL Takımı'nda başlayan Dzanan Musa, 2015 yılında FIBA U-16 Avrupa şampiyonu olan Bosna Hersek takımının en önemli üyelerinden biriydi. Finalde attığı 33 sayı ile MVP seçilen Musa, FIBA U-17 Dünya Kupaları tarihinde bir maçta 50 sayı atan tek oyuncu unvanını elde etmişti.

2018 NBA Draft'ında Brooklyn Nets tarafından 29'uncu sırada seçilen Red Bull sporcusu Dzanan Musa, yeni takımıyla 2.5 senelik anlaşma imzaladı.