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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar olan yarışları erteledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 6 Temmuz’a kadar yapılacak olan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 6 Temmuz'a kadar yapılacak olan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.


Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun resmi internet sitesinden ertelenme ile ilgili yapılan açıklamada, "Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak" ifadeleri kullanıldı.

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