Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı seçildi

Dünya bisikletinin en üst yönetimi olan Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Eylül ayında UCI Danışma kurulu üyeliği görevine getirilen Emin Müftüoğlu bu kez de bir başarıya daha imza atarak pazar günü Güney Kıbrısta yapılan Balkan Birliği Başkanlığı seçiminde 7 oyla Balkan Bisiklet Birliği Başkanı oldu.

12 Balkan ülkesinin Federasyon Başkanlarının üye olduğu Balkan Bisiklet Birliğinin başkanlığı için 3 aday arasında geçen çekişmeli oylamada Emin Müftüoğlu, seçimi kazanan isim oldu.

Güney Kıbrıstaki seçim için başarı sağlayan Emin Müftüoğlu, seçim sonucunu 'Tarihi başarı' diye yorumladı. Müftüoğlu açıklamasında, Bu bir ekip çalışmasının başarısıdır. Cumhuriyet'imizin ve 1923 yılında kurulan Türkiye Bisiklet Federasyonu'muzun 100. yılında dünya bisikletinde bu konumda olmak Türk bisikleti için çok önemli. Bu konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğluna ayrıca teşekkür ediyorum. Türk sporu ve bisikleti adına hepimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu, 26 Eylül 2022de Dünya Bisiklet Birliği UCI Yönetim Kurulu kararı ile UCIın en yüksek bütçeli komisyonu olan UCI Birlik Dayanışma Komisyonu üyeliğine getirilmişti.