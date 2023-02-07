Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan 400 bin TL destek

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 400 bin TL ile destek olacağını açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten tek yürek olmuş ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 400 bin TL nakdi yardım desteği veriyoruz. Gün birlik olma ve yaraları sarmak için dayanışma günüdür. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Tour of Antalya için üretilen 500 mont ve giyim malzemesi de gönderildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ayrıca depremzedeler için nakdi para yardımının yanında 500 mont gönderdiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk hava şartları göz önüne alınarak Tour of Antalya için üretilen 500 mont ve giyim malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir" denildi.