Türkiye Boks Federasyonu, Sena Karakütük'ün hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Boks Federasyonu, milli sporcu Sena Karakütük'ün depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Milli Takım sporcusu Sena Karakütük'ün vefat ettiğini açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.