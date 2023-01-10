Türkiye-Cibuti ikili ticaretinde hedef 1 milyar dolar

gelecek dönemde bu rakamı en az ikiye katlamak hedefleniyor. Cibuti'den Türkiye'ye gelen ticaret heyeti, yatırımcılarla buluştu.

Türkiye - Cibuti İş ve Yatırım Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılan çalışmalar ve beklentiler konuşuldu.

İkili ticarette 2022 yılı 530 milyon dolarla kapatıldı. yeni yıl hedeflerinin konuşulduğu toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin 1 milyar dolara yükseltilmesi konuşuldu. Cibuti heyeti de program kapsamında ülkelerindeki yatırım fırsatlarından bahsetti. Cibutili yetkililer özellikle turizm ve balıkçılık alanında önemli yatırım fırsatlarının olduğuna dikkat çekti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasındaki ticaret ile ilgili bilgi verdi. Olpak konuşmasında "İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen yıl gelişiyor. İlişkilerimizdeki bu eğilim ekonomik alanda da kendini hissettiriyor. İki ülke dış ticaret hacmi 2022 yılında 530 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamı dengeli biçimde artırmayı hedefliyoruz. Cibuti'de Türk iş insanlarına ayrılan Özel Ekonomik Bölge'yi en kısa sürede faaliyete geçirmek de önemli hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Olpak: "İki ülke arasında potansiyel iş fırsatları değerlendirilmeli"

İki ülke arasında ticaretin artırılması için fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu bağlamda potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilmesi önem arz ediyor. İki ülke arasında bordo pasaport hamillerine vizelerin kaldırılması Türk özel sektörünün beklentisi dahilinde. Türkiye nasıl doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi görerek stratejik bir konuma sahipse Cibuti de Aden körfezi ile Kızıldeniz'i bağlayan noktada bulunmasıyla stratejik bir konuma sahip. Bu konumuyla ticari ve lojistik merkez diyebiliriz. İş dünyamızın bu durumu değerlendireceğini umuyorum. Liman ve altyapı yatırımlarının artmasıyla ülkenin modernizasyon sürecine girmesi sürecinde Türk iş dünyası önemli rol oynayabilir. Geniş jeotermal enerji potansiyeli bulunan Cibuti ile bu alanda iş birlikleri gerçekleştirilebilir. Bunun yanında, bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülke ticaret ve yatırım ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Dawaleh: "Turizm ve balıkçılık alanında önemli yatırım fırsatlarımız var''

Toplantıda Cibuti yetkilileri de ülkelerindeki yatırım fırsatları ile ilgili bilgi verdi. Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh, "İki ülke arasında 10 yıl önce yatırımların korunması anlaşması yapılmıştı. 10 yıl içerisinde oldukça uzun bir yol kat ettik. 40 milyon dolar iş hacminden yaklaşık 500 milyon dolara ulaştık. Ciddi bir çaba sarf edildi. Öncelikle iki ülkenin de liderlerini takdir ediyorum. Özellikle turizm ve balıkçılık alanında yatırım fırsatlarımız var. Türkiye'nin bu iki alanda önemli tecrübeleri var. Cibuti'de Afrika'yı da kapsayan yatırımlar yapıldı. Cibuti'yi Afrika'da yatırım merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Cibuti'de çeşitli sektörlerde yatırım fırsatı var. Cibuti'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini umuyorum" diye konuştu.