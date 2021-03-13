Türkiye-Çin-İsviçre üçgeninde yaşanan uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

Son yılların en büyük dolandırıcılık olayıyla yürütülen soruşturmada İsviçreli firma itiraz etti, İstanbul'dan Çin'e 36 milyon lira değerinde bakır yerine kaldırım taşı gönderdiği ileri sürülen şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kararın ardından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli ikinci kez gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre İsviçre merkezli bir firma, merkezi Tekirdağ'da bulunan bakır ve pirinç metal ticareti yapan şirket ile 36 milyon dolarlık anlaşma imzalamış, taraflar arasında yapılan anlaşma, son yılların en büyük dolandırıcılık olayıyla sonuçlanmıştı.

Şüpheliler ‘ev hapsi' ile serbest bırakılmıştı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre, belirlenen rakam tutarında bakır konteynerlere yüklenerek gemiyle Çin'e gitmeden tekrar boşaltıldı. Mühürleri sökülerek boşaltılan ve Çin'e gönderilen 326 konteynere bakır yerine kaldırım taşı kondu.

Mart ayının ilk gününde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine tarafından 4 şirket ve 25 adrese yapılan operasyonda, 13 şüpheli yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece 11'i ev hapsi olmak üzere 13 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İsviçre merkezli firma karara itiraz etti

Avrupa merkezli firmanın İsviçre'deki yönetim kadrosu bu karara itiraz etti. Dolandırılan İsviçreli firma, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak itiraz etti. Mahkeme, son yılların en büyük dolandırıcılık olayı ile ilgili talebi haklı bulunca 13 şüpheliden 11‘i hakkında tutuklama kararı verildi. Emniyet ekipleri, dosyada adı geçen o şüphelileri ikinci kez gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. İlk operasyonda adreslerde bulunamayan firari şüphelinin ise önceki gün yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Verilen gözaltı kararının ardından tekrar yakalanan 11 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.