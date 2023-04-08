Türkiye Değişim Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Cihan Yerdelen iftar programı düzenledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Cihan Yerdelen, Beyoğlu'nda iftar programı düzenledi. Programa TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz de katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Cihan Yerdelen, Beyoğlu'nda iftar programı düzenledi. İftar programına TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, İstanbul İl Başkanı Aziz Bingöl ve Ordu İl Başkanı İlhan Kaya katıldı. Programa katılan Mustafa Sarıgül iftardan önce vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programını düzenleyen TDP Beyoğlu İlçe Başkanı Cihan Yerdelen “Her Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar yemeğine bu sefer daha kalabalık katıldıkları için herkese teşekkür ediyorum” dedi. İftar sonrası Mustafa Sarıgül ise kendisini ziyarete gelen bir çocuğu kucağına alarak sohbet etti.