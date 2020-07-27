Türkiye Deniz Canlıları müzesi kapılarını tekrar açtı

Korona virüs nedeni ile bir süre kapalı kalan müze yeni dönem de tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yeniden açıldı. Sosyal mesafe çemberleri çizilen, maske ve sosyal mesafe balonları ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzede iki binin üzerinde balık mumyası bulunuyor. Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan ve içerisinde bin 500'ün üzerinde deniz canlısının mumya halini barındıran Türkiye Deniz Canlısı Müzesi kapılarını yeniden açtı.

Her türlü tedbirin alındığını belirten İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, "Uzun süre ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün ardından tedbirli bir şekilde normal hayata dönmeye başladık. 4 buçuk aylık aranın ardından müzede bulanan balıklarımızın bakımlarını gerçekleştirdi. Müzemiz ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayama başlayacak. Gelen ziyaretçilerimiz buradaki balık mumyalarını merak ediyorlardı. Ziyaret konusunda çok talep gelmişti. Bizlerde bugün sosyal mesafe çemberlerimizi çizerek kontrollü bir şekilde müzemizi tekrardan açtık" ifadesini kullandı.