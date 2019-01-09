Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçileri bekliyor

Balıkçı Kenan Balcı tarafından Beylikdüzü'nde kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ücretsiz olarak meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Müzede bin 200 kiloluk orkinostan dev köpek balıklarına kadar binlerce çeşit balık mumyası bulunuyor. Meraklıların dikkatini çeken müze, vatandaşlara dev hayvanlara dokunma imkanını da sunuyor.

Misafirlerine müzeyi gezdiren Kenan Balcı, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencileri müzeye davet etti. Balcı, Türkiye'de ilk olan müzenin tüm öğrenciler tarafından mutlaka gezilmesi gerektiğini ifade ederek, “Denizlerimizde neler var hangi ürünler varsa onları burada görüp birebir resim çektirip eliyle dokunup hem de derslerini daha güzel hatırlama imkanı oluyor öğrencilerin. Hem sevecek öğrenciler burayı hem de ürperecekler devasa balıklar karşısında. Güzel bir gün geçirme imkanları da olacak. 15 tatilde öğrencileri bekliyorum. Türkiye'de gelebilecek ulaşabilecek tüm öğrencileri mutlaka bekliyorum. Müzemiz Beylikdüzü'nde hem de ücretsiz” dedi.

“Dev vatozlar da sergileniyor”

Balıkçı Kenan Balcı, bin 500 çeşit deniz canlısının müzede sergilendiğini söyleyerek, “Orkinos, köpek balıkları, kılıç, kalkana kadar dünyanın en büyük vatozlarına bin 500 çeşit balık var. 50 gramlık hamsiden bin 200 kiloluk orkinosa kadar her çeşit balık burada mevcut” diye konuştu.