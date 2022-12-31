Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde basın mensupları balık yeme yarışmasında birinciliğe oynadı

Yılın son gününde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bir araya gelen gazeteciler, palamut balığı yeme yarışmasına katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada Baturay Tarakçıoğlu, üç dakikada yarım kilo palamut yiyerek birincilik ödülü sahibi oldu.

Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türüne ev sahipliği yapan Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yılın son gününde basın mensuplarını ağırladı. Müzenin kurucusu Kenan Balcı tarafından, gazeteciler arasında balık yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya bölgede faaliyet gösteren gazetelerin temsilcileri katıldı. Bu yıl denizlerden en çok çıkan palamut balığını en kısa sürede yiyen birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödül olarak bir miktar para, madalya ve müzede mumyalanmış olarak bulunan balıklardan hediye edildi. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmayı birinci olarak tamamlayan Baturay Tarakçıoğlu, üç dakikada yarım kilo palamutu yedi.

“2023'ün güzel geçmesi dileğiyle”

Yarışmayı düzenleyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Bu sene balıkçılarımız görülmemiş bir balık bayramı yaşadı. Basın camiamızla Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde balık yeme yarışması düzenledik. Palamut şiş, palamut pirzola ve palamut köfte yiyecekler. Kılçıksız balık, damaklarına batmasın diye bu şekilde yaptık. Birinciye ve ikinciye para ödülü vereceğiz. Ayrıca Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bulunan eserlerden birer tane eser takdim edeceğiz. Son olarak 2022 çok güzel geçti. 2023'e de güzel geçmesi dileğiyle hoş geldin diyoruz” dedi.

“Kaç dakikada bitirdiğimi bilmiyorum"

Yarışmada birinci olan gazeteci Baturay Tarakçıoğlu, “Kaç dakikada bitirdiğimi bilmiyorum zaman tutmadım. Normalde balığı severim. Hızlı bitirdim” şeklinde konuştu.

"Oldukça çekişmeli geçti"

Yarışmanın ikincisi gazeteci Kerem Şensözlü ise “Güzel bir yarışmaydı ve oldukça çekişmeli geçti. İkinci oldum. Birinci ile aramda büyük bir fark vardı çünkü birinci balığı çok hızlı tüketti. Ben muhtemelen dört dakikada yedim. Balığı susuz bir şekilde yutuyor olmak bizi zorladı” diye konuştu.

"Benim tabağım oldukça fazlaydı"

Yarışmada üçüncü olan gazeteci Aytül Özyıldırım, “2022'nin en obur kadını olarak güzel şekilde balık yedim. Benim tabağım oldukça fazlaydı ve zevkliydi” dedi.