Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezen öğrenciler, mumyalanmış dev balıklara dokundu

Beylikdüzü'nde eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler 1 tonluk mumyalayanmış Orkinos ve Köpek Balığı'na dokunup yakından tanıdı.

Türkiye ilk olarak gösterilen içinde yüzlerce çeşit mumlayanmış balığın bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte okullu öğrencileri ücretsiz olarak ağırlamaya devam ediyor. Beylikdüzü'nde okuyan yaklaşık 50 öğrenci Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Deniz ile ilgili merak ettiklerini Balıkçı Kenan Balcı'ya soran öğrenciler ziyaret sırasında eğlenceli dakikalarda yaşadı. Öğrenciler, mumyalanmış dev orkinos balığından, köpek balığına, zehirli dikenleriyle ve keskin dişleriyle dikkat çeken balon balığına kadar tüm türler hakkında Balcı tarafından bilgilendirildi. Canlı balıkları da gören öğrencilere ziyaret sonrasında balık ekmek ve helva da ikram edildi. Haftanın her günü açık olan müze ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

Ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getiren Balıkçı Kenan Balcı, “Öğrenci kardeşlerimiz bizleri bugün bizleri heyecanlandırdılar. Bizim aklımıza bile gelmeyen soruları bizlere sordular. Bahar geldi havalar ısınıyor. Öğrenci kardeşlerimiz Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Onlara denizi, balığı anlattık. Balık nasıl pişirilir balık nasıl temizlenir onları da birebir göstereceğiz. Öğrencilerimiz burada öğrendiklerini dersleriyle de pekiştirsinler. Başarılı olsunlar istiyoruz” dedi.

“Başka arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum”

Müzeyi ziyaret eden Abdullah Yusuf Aras, “Burada öğrendiğimiz bilgiler bizler için çok değerliydi. Balıklar hakkında her şeyi öğrendik. Buradaki Balıkçı Kenan ağabeyimize burada bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. Böyle aktiviteler çok daha fazla olmalı bizde daha çok bilgileniriz” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte müzeyi geze Safa Nikbat isimli bir diğer öğrenci ise “Çok şaşırdım. Çok güzel balıklarda gördüm. Hepsi çok güzeldi. Daha önce akvaryuma gitmiştim şimdi ise buraya geldik. Balıkları daha yakından gördüm ve dokundum. Çok şaşırdım. Balıkları da çok severim. Bu ortamda beni çok etkiledi. Başka arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.