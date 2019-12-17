''Türkiye Doğu Ödülleri'ni kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirdik''

Organizatör Doğukan Cihantimur, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri Türkiye Doğu Ödülleri'nde kadına şiddette dikkat çektiklerini vurguladı.

Türkiye'de kadına şiddet, çocuk İstismarı ve küçük yaşta gelin edilen kızlar, toplumsal sorunların başında geliyor. Bu sorunlar için yapılan birçok farkındalık çalışmaları var. Des Yapım Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Cihantimur ve Çilek Medya Grup Başkanı Emre Kirişçi düzenledikleri organizasyonlarda bu toplumsal sorunlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini bunda da başarı olduklarını söyledi. Bu konuda birçok organizasyon yaptıklarını dile getiren Cihantimur, Diyarbakır'da düzenledikleri Türkiye Doğu Ödülleri'nde kadına şiddete dikkat çektiklerini vurguladı. Törenin sunuculuğunu ise Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

''Diyarbakır'daki gecede kadına şiddeti ön plan çıkardık, başarılı olduk''

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Doğukan Cihantimur, ''En son Türkiye Doğu Ödülleri'ni gerçekleştirdik. Daha öncesinde Altın Taç, Altın Portal, Türkiye Vizyon Ödülleri ve Gold Face of Turkey gibi ödül gecelerini düzenledik. Bu ödül gecelerinde amacımız farkındalık oluşturmak. Kadına şiddet, çocuk İstismarı ve küçük yaşta gelin edilen kızlar için farkındalık oluşturmak istedik. Bizi başarılı kılan ise bu farkındalığa değinmemiz oldu. Türkiye'deki problemler neler? Cinsel istismar, çocuğa şiddet, çocuk yaşta gelin edilen kızlar vb. Bunlar için yaptığımız projeler nedeniyle piyasada tanınır hale geldik. Diyarbakır'daki gecede kadına şiddeti ön plan çıkardık, başarılı olduk. Ödül töreni birçok basın, sanatçı ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleşti. Törenin Medya İletişim Danışmanlığını Konca Kumkum üstlendi. Törende Devlet Sanatçısı Onur Ertuğrul Bora Yılın En İyi Halk Müziği Sanatçısı, eşi Umut Akyürek Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı, Ayhan Aşan Yılın En İyi Sanat Müziği Erkek Sanatçısı, pop müzikte Tuğba Özerk Yılın En İyi Kadın Sanatçısı, Yusuf Güney Yılın En İyi Erkek Sanatçısı, Yasin Aydın Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Memleketi olan Diyarbakır'a yaptığı katkılardan dolayı oyuncu Erkan Petekkaya'nın ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın da ödül aldığı gecede, Meslek Onur Ödülü Gizem Özdilli'ye ve Nuri Alço'ya verildi. Tüm sanatçılar Diyarbakır'a giderek ödüllerini teslim aldılar. Diyarbakır'da 2 gün kalan sanatçılar, Diyarbakır halkıyla buluştu ve Diyarbakır'ı gezdi'' dedi.

Cihantimur, sözlerine şöyle devam etti: ''Alışılagelmiş yerlerde; İstanbul, İzmir, Kıbrıs'ta bu tür organizasyonlar yapılıyor. Bunu Doğu'da yapıp başarıya ulaşmak bizim için çok güzel bir duygu. Siyasetçiler ve sanatçılar bizimle geldiler, farkındalığa onlar da değindi, etkinlik amacına ulaştı''.

Kendileri adına 2019 yılını değerlendiren Cihantimur, ''2019 yılı bizim için güzel geçti. Bizim organizasyonlarımızda insanlarda biraz güven problemi oluyor. Bununla alakalı referanslarımız güçlü olduğu için sıkıntı yaşamadık. Organizasyon konularında sorunlar illa ki sorunlar oluyor. Organizasyon kısmında yaklaşık bin kişiyle iş yapıyorsunuz. Bu kadar insanı bir araya toplayıp mutlu etmek çok zor. Bunu başarabildiğimiz mutluyuz'' diye konuştu.

Emre Kirişçi: ''Diğer bölgelere göre Doğu, kadına şiddetin en az olduğu yerlerden bir tanesidir''

Emre Kirişçi ise şöyle konuştu: ''Televizyonlardaki haberlerden yola çıkarak kadına şiddete hayır konusunda farkındalık oluşturmak için Doğukan beyden yardım aldım. Reklam alanında 1 yıldır aktif olarak çalışmaktayız. Türkiye'nin birçok bölgesinde çekimler gerçekleştiriyoruz. İnsanlar bazen tereddütlü yaklaşabiliyor ancak referanslarımızla bu güveni güzel şekilde aşabiliyoruz. Reklam açsından baktığımız zaman 2019 yılı verimli geçti. Güzel ve başarılı işlerde yaptık. Gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye Doğu Ödülleri'nde de hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Kadına şiddete hayır projesi birçok yerde gerçekleşebiliyor ancak Diyarbakır'da böyle birşey gerçekleşmedi. Türkiye'nin birçok yerinde kadına şiddet var, Doğu bu konuda en aza indirgenmiş yerlerden bir tanesidir. Bunu fazla kimse bilmez, diğer bölgelere göre Doğu, kadına şiddetin en az olduğu yerlerden bir tanesidir. Projeyi orada yapmamızın sebeplerinden bir tanesi budur. Yeni proje ve yeni ödül törenlerimiz olacak''.

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan Gökay Kalaycıoğlu, Türkiye'de, 2019 yılında 300 civarında maalesef kadın cinayeti işlendi. Bunların yüzde 72'si kendi evinde, yüzde 95'i de kendi eşleri ve hayat arkadaşları tarafından öldürüldü. Genel bir kanı var; kadına şiddet ya da kadın cinayetleri denildiği zaman akla iş başta Doğu gelebiliyor. Ama gerçek öyle değil. Bu iş kuzey, doğu, batı ve güneye bakmıyor. Günümüzde bunu konuşuyor olmak çok acı. Doğu Anadolu'dan Diyarbakır'da böyle bir çığlık geldi. Eskiden bu konuyla alakalı sesiz çığlıklar atılıyordu, artık sesler yükselmeye başladı. Keyifli bir organizasyon oldu. Sanatçısıyla, basınıyla, iş dünyasıyla Diyarbakır tek bir yürek olarak kadına şiddete hayır dedi'' şeklinde konuştu.