Dr. Serdar Turhal, "Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Hareketli bir hayat sürmek fazlasıyla önemli bir konumda yer alıyor. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklardan uzak durmuş oluruz" dedi.

Coğrafi bölgelere göre kanser sıklıkları değişse de dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türleri meme, akciğer ve bağırsak kanserleri olarak belirtiliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dünya Kanser Günü Farkındalık Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte kanserden korunma yolları, erken tanı ve doğru beslenme konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinlikle açıklamalarda bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Dr. Serdar Turhal, dünyada kanser farkındalığını arttırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Sağlıklı bir yaşam biçimi seçmek diğer hastalıklardan koruduğu gibi kanserden de koruyor. Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Daha sağlıklı olmak için ideal kiloya sahip olmak gerekiyor. Hareketli bir hayat sürmek fazlasıyla önemli bir konumda yer alıyor. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklardan uzak durmuş oluruz" dedi.

"Türkiye, dünyadaki kanser ortalamasının altında"

Türkiye'deki kanser oranının aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer aldığını vurgulayan Turhal, "Türkiye, gelişmiş batı ülkelerinden ve ABD'den düşük bir ortalamaya sahiptir. Kanser genel olarak yaş ortalaması artan bir hastalıktır. Tüm kanserler için ortalama yaş 55-60 arasındadır" diye konuştu.

"Erken teşhis edilirse yüzde 90'a yakın bir oranında olumlu sonuçlar çıkarabilir"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez de, kanserin tüm dünyada artığına dikkat çekerek, "Ama pek çok kanser türü tedavi edilebiliyor. Artık kanserle ilgili çok fazla konuyu biliyoruz. Kanser, erken teşhis edilirse yüzde 90'a yakın bir oranında olumlu sonuçlar çıkarabilir. Dernek olarak dünya kanser günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kanser tedavisinde psikolojik faktörlerde çok önemlidir. Doktor ile aile gibi faktörler tedaviye olumlu sonuçlar veriyor. Kanser tedavisinde birkaç branştan doktorla hastanın tedavisi planlanıyor. Kanser tanısında hastalar ilk önce panikliyor. Hastaların telaşlanmasına veya korkmasına gerek yok. Onkoloji uzmanlarına başvursunlar. Onlar için en uygun tedavi planlanıp, uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

'Birlikte Başarabiliriz' sloganıyla İstanbul'da bir AVM'de düzenlenen etkinlikte; Sunucu Şafak Tükle moderatörlüğünde yapılan “Kanserden Korunma ve Doğru Beslenme Alışkanlıkları” başlıklı söyleşide, Dr. Serdar Turhal ve Uzman Diyetisyen Fatma Turanlı söz aldı. Daha sonra ise, Doç. Dr. Özlem Sönmez'in moderatör olduğu ve Oyuncu-Aromaterapist Ayşe Tolga'nın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlıklı Ve İyi Bir Yaşam İçin Öneriler” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ayrıca alanda bulunan Hekim Bilgilendirme Köşesi, Neslihan Yetişkin'in Kanserli Organlar Resim Sergisi, Akciğer Sesi Dinleme Maketleri ve Meme Kanseri Muayene Maketi deneyim alanları ile Aktivite Oyun Alanı gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.