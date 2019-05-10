"Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inanıyoruz"

Akzirve Gayrimenkul, İstanbul'un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Bahçeşehir'de yükselen Strada projesini, düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Mart ayında ilk etabının satışları tamamlanarak teslimlerine başlanan Strada'da, Temmuz ayında yaşam başlıyor.

Türkiye'de 25 yılından daha uzun bir zamandır inşaat sektöründe yer alan Akzirve Gayrimenkul, farklı mimarisi, sosyal ve spor olanakları ile Bahçeşehir'de yükselen 'Strada' projesinin ilk etabının satışlarını tamamladı. Bu kapsamda 747 konutun teslimine başlayan Akzirve Gayrimenkul, yeşil ile zengin peyzaj ve avlu konsepti ile tasarladığı perakende alanlarında da kiralamalara başladı. Strada Cadde'de ünlü markaları yerlerini seçmeye başlarken, 914 metrekarede farklı yaş grupları ve aile ile bütünleşmiş eğlence noktası ve 2 bin 670 metrekarede kurulan market ile alışveriş kolaylaşacağı bildirildi. Proje hakkında bilgi vermek için düzenlenen toplantıda konuşan Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu, Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inandıklarını dile getirdi.

"İnşaat sektörüne her zaman inandık, hala inanıyoruz"

İnşaat sektörünü değerlendiren Abdullah Müftüoğlu, ''İnşaat sektörüne her zaman inandık, hala inanıyoruz. Sektör, ülkemizin geçtiği şartlardan mutlaka biraz etkilenmiştir. Ama bu konuda inancımız devam ediyor. Çünkü var olan şartlar hala devam ediyor. İnşaat sektörünü kızıştıran şartla hala devam etmektedir. Onun için planlarımıza devam ediyoruz'' dedi.

"Lokasyon olarak Bahçeşehir, beyaz yakalıların tercih ettikleri bir yer olmuştur"

Tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Müftüoğlu, ''İtalyancada cadde anlamına gelen 'strada' projemiz, bir konsept üzerine konulmuş 3 etaptan oluşuyor. Şu anda 1'nci etabını teslim ediyoruz. 2'nci etabın inşaatı devam ediyor. Lokasyon olarak Bahçeşehir, beyaz yakalıların tercih ettikleri bir yer olmuştur. 3'üncü havalimanın yakın olmasından ve havasından dolayı tercih edilmektedir. 2'nci etapta satışlarımız şu anda çok iyi gidiyor, 1'nci etapta satışlarımız bitmiştir ve teslimlere başladık. Diğer projelerimiz devam ediyor. İlginç ve enteresan konseptle 3'üncü etaba geleceğiz. Birde Zeytinburnu Ambarlar Bölgesi'nde bir projemiz daha başlamıştır. Bu sene içerisinde inşallah inşaatına başlayacağız. Segment itibariyle sunduğumuz kalite biraz farklı. Kaba inşaat safhasında ya da ince inşaat safhasında 1'nci sınıf malzemeler kullandık. Projelerimize her şeye rağmen devam ettik. Müşterilerimize neyi vaat ettiksek onları vermeye çalışıyoruz ve onu verdik. Taahhütlerimizi her şeye rağmen yerine getiriyoruz ve projelerimizi bitiyoruz'' şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inanıyoruz"

Müftüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inanıyoruz. Buna da güvenimiz tamdır. Şirket olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel görmüyoruz. Hep istikbali düşünerek ve hep insanlara yaşamı vaat ederek projelerimize devam edeceğiz. Çok güzel projelerle gelmeye devam edeceğiz".

Akzirve Strada Projesi'nin özellikleri

Tasarımı ünlü mimar Bünyamin Derman tarafından yapılan Strada projesinin özellikleri şöyle açıklandı: "102 dönüm arsa alanı üzerine kurulu ve 3 farklı etaptan oluşuyor. 2 bin 500 bağımsız bölüm, 107 adet ticari ünite ile alışveriş caddesi projede yer alıyor. 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire - dubleks daire alternatieri sunuluyor. Lokasyon avantajları; TEM Otoyolu'na hızlı bağlantı, İstanbul Havalimanı 20 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul yakın mesafede. Ayrıca otobüs ve yeni açılacak metro istasyonlarıyla kolay ulaşım".